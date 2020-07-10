Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам торгового дня 9 июля российская валюта подорожала по отношению к иностранным валютам. Рубль проигнорировала падение цен на нефть, а также падение фондовых индексов и уход от риска, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 70,91 руб., евро/рубль — на 0,74%, до 80,00 руб., фунт/доллар — на 0,46%, до 89,38 руб.

Доллар США на Форекс по всему спектру рынка из-за всплеска новых случаев коронавируса и решения Верховного суда США по финансовым отчетам президента Дональда Трампа.

На европейской сессии пара доллар/рубль снижалась до 70,49 руб. Ралли доллара совпало с решением Верховного суда о том, что прокурор Нью-Йорка может получить финансовые отчеты Трампа. Рубль отступил к уровню 71,09 руб., но день закрыл в плюсе против американской валюты.

Решение Верховного Суда оказало влияние на доллар США, доходность государственных облигаций, а также фондовый рынок. Для Трампа решение является риском, так как перед выборами может выйти наружу что-то плохое, что склонит избирателей голосовать за Байдена.

Индекс S&P 500 попал под давление на фоне усиления политической напряженности в США, а также новостей о коронавирусе. Основные фондовые индексы в США упали на 0.5% до 1,5%.

Рост зараженных коронавирусрм в США достиг рекордного уровня и превысил 60 тыс. человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 млн 151 тыс. 758, — самый высокий показатель среди стран.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии коронавируса.

Инвесторы опасаются повторной приостановки экономической активности, которая затормозит восстановление американской экономики.

Сегодня, 10 июля, на торгах в Азии стоимость Brent снизилась на 0,72%, до $42,06 за баррель. Учитывая, что сегодня пятница, рубль перед выходными может вернуться к 71,60 руб.

Сейчас фьючерс на S&P 500 снизился на 0,25%, до 3133 пунктов. Если давление на фондовый рынок сохранится, то рубль ослабится к доллару. А восстановление индекса поможет рублю вернуться к уровню 70,15 руб.

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