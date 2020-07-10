Москва, , 08:11 — REGNUM Дилеры Volkswagen в России приступили к продажам рестайлингового Volkswagen Polo в кузове лифтбек. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Новинка получила расширенный список опций и четыре комплектации: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Автомобиль получил модернизированную решётку радиатора и светодиодную головную начинку, которая доступна уже в базовой комплектации.

Внутри салона авто появились специальные декоративные панели. Кроме того, новинка оснащена бесключевым доступом в салон, виртуальной «приборкой», а также опцией запуска мотора Keyless Access.

Базовым силовым агрегатом станет 1,6-литровый двигатель производительностью 90 «лошадей».

Самая дешёвая комплектация обновлённого Polo стоит 772 900 рублей.

Ранее европейские дилеры Volkswagen начали приём заказов на рестайлинговый кроссовер Tiguan. Мощность самой дешёвой комплектации Tiguan оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 л. с.

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