Нижний Новгород, , 08:05 — REGNUM Приволжский федеральный округ сохранил позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по числу регионов в топ-20: в 2019 году, как и в 2018 году, в первую двадцатку вошли четыре региона. Остались в группе лидеров Татария, Башкирия и Ульяновская области, вошла в топ-20 Нижегородская области и выбыла Чувашия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В федеральном рейтинге инвестклимата удержала вторую позицию Татария, уступив Москве. В десятку лидеров вошла Башкирия, поднявшись на семь строк и заняв девятое место. Ульяновская область потеряла за год семь позиций и оказалась на 17-м месте. Нижегородская область поднялась на 39 позиций и заняла 18-е место.

Отметим, что по итогам 2019 года в рейтинге инвестиционного климата из регионов Поволжья не оказалось Чувашии, которая последние годы ухудшала позиции: в 2016 году республика занимала второе место, в 2017 году — восьмое место, в 2018 году — 11 место.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выделил Поволжье в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. И обратил внимание на соперничество Татарии и Башкирии, поинтересовавшись, «когда Башкирия выйдет на первую позицию».

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Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. В нём оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляют лучшие практики. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям по четырём направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого бизнеса. Информация получается путем опроса предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных.

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