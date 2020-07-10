Ульяновск, , 08:02 — REGNUM Ульяновская область вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата, но при этом за год значительно ухудшила позиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В топ-20 рейтинга вошли четыре региона Поволжья, в числе которых — Ульяновская область. По итогам 2019 года она заняла 17 место, сдав семь позиций, но опередив на одну строку Нижегородскую область. В число лидеров также попали Татария (2 место) и Башкирия (9 место).

Отметим, что в 2018 году Ульяновская область замыкала десятку лидеров рейтинга состояния инвестклимата, в 2017 году регион был на девятом месте, в 2016 году занимал десятое место.

Напомним, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновский губернатор Сергей Морозов на заседании наблюдательного совета АСИ попросил Владимира Путина поддержать возможность использования искусственного интеллекта. Речь идёт об анализе «больших данных при оценке уровня качества жизни в муниципальных образованиях».

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