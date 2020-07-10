Екатеринбург, , 07:21 — REGNUM В арбитраж Свердловской области поступил многомиллионный иск к ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Из-за недочётов он до 10 августа 2020 года оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Каменск-Уральский металлургический завод» поступило в суд 3 июля, а 9 июля судьей Чукавиной было вынесено определение об оставлении дела без движения. Сумма иска — 36 876 759,07 рубля.

Исковое заявление от этого же завода к холдингу, но уже в арбитраж Москвы поступило также 3 июля. По этому делу претензии составляют 55 349 163,51

Напомним, завод как юрлицо учреждён в 1992 году, но ведёт историю с 1944 года. 97,36% акций в свердловском предприятии принадлежит московскому АО «Алюминиевые продукты-холдинг», которое через ООО «Ренова-актив» аффилировано с миллиардером Виктором Вексельбергом.