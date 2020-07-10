Фремингем, , 06:53 — REGNUM Объём продаж компьютеров в мире во втором квартале 2020 года составил 72,3 млн устройств, что 11,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили 9 июля в аналитической компании International Data Corporation (IDC).

Отмечается, что рост продаж техники, особенно ноутбуков, спровоцировало введение режима изоляции во многих странах.

Первое место по объёму продаж показала компания HP, реализовавшая 18,1 млн устройств, второе — Lenovo с 17,4 млн компьютеров, третье принадлежит Dell Technologies с 12,0 млн устройств.

Ранее в IDC сообщали, что мировой рынок носимых электронных устройств ожидает резкое замедление в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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