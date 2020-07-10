10 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 06:03 — REGNUM Бывший вице-губернатор Ленинградской области Николай Пасяда получил банкротный иск от банка «Уралсиб». ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Банкротство Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для справки

Николай Пасяда занимал пост вице-губернатора в 2005—2012 годы, курируя строительную сферу. Помимо этого, в разные годы он был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. После оставления поста, Пасяда активно занялся строительным бизнесом, который начинал еще до госслужбы.

По итогам 2016 года, бывшего замгубернатора включили в рейтинг миллиардеров Санкт-Петербурга. Он занял в нём 165-е место.

На сегодня в активе Пасяды, помимо уже названной компании, 50% доли в иркутском ООО «Дабан Плюс» (создано в 2014 году для геологоразведочных работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, второй владелец — ООО «Тайменко Майнинг ЛТД»), ООО «Федерация хоккея Ленинградской области» и участие в создании АО «Проектно-конструкторский центр «Стройкомплекс».

О банкротном деле Пасяды

Арбитражный суд начнёт рассматривать банкротные претензии к Николаю Пасяде 15 сентября 2020 года.

Исковое заявление от банка «Уралсиб» было подано 3 июля 2020 года. В нём ПАО просит «ввести в отношении должника процедуру реализации имущества, включить в реестр требований кредиторов должника требование в размере 684 784 829,26 рубля», а также выбрать финансового управляющего из числа членов Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Через три дня банк подал ходатайство о наложении обеспечительных мер. 7 июля в его удовлетворении было отказано. Истец просил запретить управлению Росреестра по Ленинградской области совершать регистрационные действия в отношении 50% доли в праве на индивидуальный жилой дом площадью 577,7 кв. м во Всеволожске, на 50% доли участка площадью 1,6 тыс. кв. м по тому же адресу. Оставшиеся доли принадлежат дочери ответчика — Елизавете Пасяде. Также банк настаивал на таких же мерах для участков площадью 1,2 тыс. кв. м, 1,22 тыс. кв. м, 1,312 тыс. кв. м, 1,5 тыс. кв. м квартиры в Санкт-Петербурге площадью 115 кв. м, жилого дома с мансардой площадью 96,7 кв.м. Всё вышеперечисленное имущество принадлежит 24-летней Елизавете.

«В обоснование заявления банк указывает на то, что Пасяда Н.И. в период с 13.08.2018 по 14.08.2018 при наличии признаков фактического банкротства, совершил действия, направленные на сокрытие своего имущества и недопущение обращения на него взыскания: должник произвёл отчуждение путём дарения дочери Пасяде Елизавете Николаевне спорное недвижимое имущество, что следует из представленных выписок из единого государственного реестра недвижимости на перечисленные объекты. Как указывает банк, дочь должника — Пасяда Е.Н., которой на момент совершения сделок по отчуждению имущества было 22 года, за два дня (13.08.2018 и 14.08.2018 года) стала собственником восьми объектов недвижимости, стоимость которых превышает 70 млн рублей», — отмечалось в материалах дела.

Свои требования «Уралсиб» обосновал тем, что все сделки были совершены «в течение двух месяцев после обращения банка в суд с иском о взыскании задолженности с ответчика (дата подачи иска 28.06.2018 года)». Истец усмотрел признаки вывода имущества из владения супругов Пасяда. «Уралсиб» планирует оспорить сделки в случае удовлетворения банкротного иска.

Судья, выслушав доводы сторон, не счёл доказанным, что на дату слушаний Елизавета Пасяда является собственником имущества, так как выписки датированы февралём 2020 года.

«Неопределённость в отношении титульного владельца перечисленных объектов недвижимости на дату рассмотрения заявления порождает риск нарушения прав и законных интересов третьих лиц», — заявил суд и ходатайство отклонил.

Застройщик «Главстройкомплекс» и дольщики

Компания «Главстройкомплекс» была учреждена для строительства жилья и нежилых объектов в июне 2003 года. Её уставный капитал — 1 млн рублей. Соучредителями выступали, помимо Пасяды, Игорь Лянцман, Игорь Морозов, Владимир Матяш, Станислав Криницин, Владимир Кобзаренко.

Акционерное общество в разные годы было соучредителем и владельцем 16 юрлиц. Среди действующих — строительное ООО «Главстройкомплекс ЛО» (банкрот), АО «Управляющая компания «Всеволожскские коммунальные системы», четыре ТСЖ, ООО «Всеволожскский домостроительный комбинат» и другие.

В едином реестре проблемных домов, за «Главстройкомплексом» числятся шесть долгостроев, куда вложили свои средства дольщики. Речь идёт о домах в Южном жилом районе, квартала 6 Всеволжска, где застройщиком были «нарушены сроки завершения строительства». В самой большой по площади 16-этажке планировалось 430 квартир.

За аффилированной с АО компанией «Главстройкомплекс ЛО» также числится один недострой на 526 квартир — 24-этажный дом общей площадью 18 619 кв. м в мкр №1 деревни Новое Девяткино. В отношении ООО на сегодня открыто конкурсное производство и дом признан проблемным. Между тем в ЕИЖС Минстроя РФ плановый срок завершения строительства объекта указан как четвёртый квартал 2024 года. ООО было обанкрочено по иску «Уралсиба» в октябре 2018 года.

17 апреля 2020 года конкурсный управляющий ООО «Главстройкомплекс ЛО» обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника Николая Пасяду в размере 2 151 350 518,11 рубля. В мае в качестве обеспечительных мер судом был наложен арест на имущество Пасяды озвученной стоимостью. На сегодня арест обжалуется, заседание назначено на 14 июля.

Возвращаясь к АО «Главстройкомплекс». Банкротное дело головной компании рассматривается с августа 2017 года, когда в суд пошли дольщики. Позднее к ним присоединились и другие кредиторы. К декабрю 2019 года, когда было закончено наблюдение и компанию объявили банкротом, реестр кредиторов включал претензии на 1 593 974 104,28 рубля при балансовой стоимости имущества 6,056 млрд рублей. Отмечалось, что в отношении АО «ГлавСтройКомплекс» возбуждено 200 исполнительных производств на сумму более 137 млн рублей.

В ноябре 2019 года в рамках дела о банкротстве АО арбитражный управляющий направил в суд «заявление о привлечении контролирующих должника лицах к субсидиарной ответственности в отношении Пасяды Николая Ивановича». Сумма претензий не сообщалась. Рассмотрение данного вопроса неоднократно откладывалось, судьба ходатайства пока неизвестна.