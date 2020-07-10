Нью-Йорк, США, , 06:00 — REGNUM Цена на нефть выше $100 за баррель может быть достигнута уже в 2020 году, пишет 9 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

По мнению Ричарда Фуллартона из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital такой скачок станет возможным из-за сокращения добычи нефти в текущем году.

В свою очередь, директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс допускает, что к 2025 году цена может подскочить ещё выше в связи с недофинансированием нефтяной отрасли и прекращением добычи некоторыми компаниями.

«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — сказал он.

Добавим, 9 июля стоимость нефти WTI снизилась на $1,36 (3,33%), достигнув отметки $39,54 за баррель.

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