Москва, , 03:54 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 июля 2020 года начнёт рассматривать иск предприятия, которое находится на этапе конкурсного производства — ЗАО «Осташковский кожевенный завод» из Тверской области. Ответчиком в споре на 325 млн рублей выступает ПАО «Совкомбанк», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от предприятия, учреждённого как юрлицо в городе Осташков в июле 1998 года, в суд поступило 19 июня 2020 года. Дело принято судьей Нечипоренко. Уточняется, что в иске речь идёт «о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ за период с 29.01.2018 г. по 07.06.2019 г. в размере 325 350 076,96 руб., с 08.06.2019 г. по день фактического возврата суммы». Третьим лицом в споре выступает АО «ВЭБ-Лизинг». К последнему у завода также есть претензии.

Иск к АО «ВЭБ-Лизинг» от завода, который с середины апреля 2020 года числится в стадии ликвидации, поступил 19 июня 2020 года. В нём речь идёт «о взыскании 274 642 125,14 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов по день исполнения». Иск принят в упрощенном в порядке. До 7 августа стороны должны предоставить в суд все материалы по спору.

Напомним, кожевенный завод вёл свою историю с 1730 года. На нём работали около 900 человек. В 2014 году он был признан банкротом. В июне 2020 года конкурсный управляющий потребовал возложить на АО «Верхневолжский кожевенный завод» и ООО «Ритм-Холдинг» из Санкт-Петербурга субсидиарную ответственность по обязательствам ЗАО «Осташковский кожевенный завод», взыскав её. Вопрос о продлении или завершении процедуры несостоятельности рассмотрят на заседании 29 сентября 2020 года.