Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Министерство транспорта США запретила полеты Пакистанских международных авиалиний в Соединенные Штаты в связи с обеспокоенностью Федерального авиационного управления (ФАУ) по вопросам сертификации пилотов из Пакистана, сообщает Reuters.

По данным агентства, в июне 2020 года в Пакистане выявили, что около трети пилотов в стране пользуются фальшивыми лицензиями на осуществление перелетов. В связи с этим в США решили приостановить полеты пакистанских авиакомпаний.

Отмечается, что ранее Евросоюз ввел аналогичный запрет сроком на шесть месяцев. Пока пресс-служба Пакистанских международных авиалиний официально никак не прокомментировала эту информацию. Однако пакистанские СМИ уже подтвердили запрет на перелеты в США.