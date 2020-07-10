Москва, , 03:28 — REGNUM Муниципальное учреждение «Сакиинвестпроект», выступавшее заказчиком строительства набережной города Саки (Крым), подало ещё один многомиллионный иск к банку, который выдал банковскую гарантию исполнителю контракта. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать спор с ПАО «Московский индустриальный банк» 26 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 18 июня 2020 года. Сумма требований составляет 17 935 760,26 рубля. Дело приняла судья Неля Якимчук.

В качестве третьих лиц истец попросил привлечь Министерство экономического развития Российской Федерации, Центробанк РФ, администрацию города Саки, минтуризма Крыма, минстрой Крыма, а также ООО «ГидроПромСтрой» из Севастополя. Последнее как и раз выступало исполнителем по контракту на строительство набережной вдоль улицы Морская, к срокам реализации которого у госзаказчика есть претензии. В декабре 2019 года сообщалось о планах расторгнуть контракт.

Напомним, в феврале 2020 года то же муниципальное предприятие подало иск к «МИНБанку» на сумму свыше 326 млн рублей. Заседание по этому спору назначено на 16 июля.