Москва, , 03:09 — REGNUM Государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году по инициативе ФГУП «Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения», потребовала с авиакомпании «ИрАэро» выплаты свыше 146 млн рублей. Арбитраж Москвы планирует начать рассмотрение спора 15 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление «о взыскании задолженности в общем размере 146 145 011 рублей 64 копеек» поступило в суд 26 июня 2020 года. 6 июля дело приняла судья Кристина Кантор.

Подробности спора неизвестны, но это не первое судебное разбирательство с данным составом участников. Арбитраж столицы 20 августа также рассмотрит иск ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» к авиапредприятию на сумму 141 075 089,84 рубля. Он был подан ещё в феврале.

Напомним, в июле 2020 года арбитраж Москвы также удовлетворил иск чартерной иностранной компании Aviation Service (HK) Limited к «ИрАэро» на сумму более 8,5 млн долларов США. В основе спора лежал договор о перевозках, но из-за отмены рейсов услуга не была оказана.