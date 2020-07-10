Якутск, , 03:21 — REGNUM Якутия стала единственным регионом Дальнего Востока, который вошёл в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, улучшив прошлогодние позиции на два пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Результаты ежегодного рейтинга огласила 9 июля генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета под председательством президента РФ Владимира Путина.

По словам Айсена Николаева, на повышение привлекательности Якутии для бизнеса направлена деятельность проектного офиса по улучшению инвестклимата в республике.

«Мы развиваем электронные сервисы, способствующие оперативному и качественному предоставлению государственных услуг. Очень позитивно оценивается бизнесом обновленный портал малого и среднего предпринимательства. Сокращаются виды регионального государственного контроля путём оптимизации госфункций. Количество плановых проверок уменьшилось в четыре раза, внеплановых — на 7%. Создан Центр «Мой бизнес», который предоставляет весь комплекс услуг, открыты 12 специализированных окон центра «Мои документы» для бизнеса», — добавил глава Якутии.

За 2019 год удалось привлечь около 600 млн рублей. Центром поддержки экспорта организованы бизнес-миссии в Европе и Азии, оказывается поддержка предприятиям, участвующим в международных выставках, и за прошлый год объём экспортных контрактов составил 1,4 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга. По сравнению с 2019 годом область поднялась на 39 позиций и заняла 18-е место.