Москва, , 00:57 — REGNUM Министерство энергетики России внимательно следит за проблемами с энергоснабжением в Краснодарском крае и предпринимает дополнительные меры для их устранения. Об этом 9 июля заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Он напомнил, что в последние несколько дней на Кубани наблюдаются проблемы с электроснабжением. По его словам, местные энергоснабжающие организации явно не справляются со своими задачами — они не обеспечивают устранение нарушений энергоснабжения и качественно не информируют граждан о сроках восстановительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля энергообъекты компании АО «НЭСК-электросети» вышли из строя из-за чего несколько десятков тысяч жителей Краснодара остались без электроснабжения во время 40-градусной жары.

После этого Минэнерго пришлось начать разбирательства.

Дело в том, что в Краснодарском крае работает аж 50 сетевых компаний, которые занимаются поставкой электроэнергии. Только самая крупная из них — «Россети Кубань» может обеспечить регулярное обслуживание и ремонт оборудования. Остальные компании ориентированы на максимизацию прибыли.

Грабчак отметил, что опыт других регионов показывает — единственный выход — это укрупнение операторов, только так можно держать сети в нормальном состоянии.