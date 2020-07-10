Тегеран, , 09:09 — REGNUM 9 июля глава министерства промышленности, рудников и торговли Ирана заявил, что президент Хасан Рухани торжественно запустил пять важных проектов в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан посредством видеоконференции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами по прибытии в провинцию, Хосейн Модарес Хиабани рассказал журналистам, что запуск проектов осуществляется в соответствии с кампанией «производство, возрождение надежды». Как отметил чиновник, правительство принимает серьезные меры по развитию региона Макран и стратегического иранского порта Чабахар.

Прибрежный район Макран на юго-востоке Ирана является одним из важнейших торгово-экономических и туристических курортов, границы которого пролегают от иранского порта Чабахар и достигают Джаска в южной иранской провинции Хормозган близ Ормузского пролива.

Ожидается, что запуск различных проектов будет способствовать развитию провинции Систан и Белуджистан, а также всего региона.