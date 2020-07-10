Тегеран, , 09:06 — REGNUM 9 июля новый посол Ирана в Австрии Аббас Бакерпур Ардакани и заместитель министра экономики и цифровых технологий Австрийской Республики подчеркнули необходимость развития торговли и торговых отношений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны договорились в ближайшее время провести совместную комиссию двух стран. Также они решили сформировать рабочие группы в рамках документа под названием «Дорожная карта экономических отношений», который был подписан двумя странами в 2016 году с целью реализации достигнутых договоренностей.

Ранее Багерпур Ардакани вручил свои верительные грамоты президенту Австрии Александру Ван дер Беллену на церемонии, состоявшейся в австрийском президентском дворце.

Он передал австрийскому коллеге дружеское послание президента Ирана Хасана Рухани, выразившего полную готовность иранского правительства к расширению отношений с Австрией в политической, экономической и культурной областях, основанных на давних отношениях между двумя странами.

Президент Австрии также поприветствовал своего иранского коллегу и выразил готовность к расширению двусторонних отношений.