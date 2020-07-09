Бишкек, , 21:59 — REGNUM В Киргизии многие владельцы торговых площадей отказались брать плату с арендаторов в период кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании республиканского оперативного штаба сегодня, 9 июля.

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Глава правительства призвал всех владельцев коммерческой недвижимости последовать этому примеру.

«В настоящее время страна переживает тяжелые времена. В такой непростой ситуации надо пойти навстречу малому и среднему бизнесу. Этот шаг будет способствовать оживлению экономической активности и сохранению рабочих мест», — подчеркнул он.