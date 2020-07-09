Ростов-на-Дону, , 21:52 — REGNUM В марте 2021 года на предприятии «Ростсельмаш» приступят к созданию тракторного завода. В настоящее время идёт оформление площадки под будущий завод. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Вопрос о начале строительства завода решён акционерами компании «Ростсельмаш» и руководством предприятия. Инвестиционная политика компании предусматривает, помимо тракторного, строительство лакокрасочного производства, а также производства агрегатов и оборудования с общим объёмом инвестиций в 19 млрд рублей до 2024 года», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года системообразующее предприятие Ростовской области объявило о наборе сотрудников. В связи «с расширением производственной программы» заводу около 500 работников.

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