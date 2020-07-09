Ижевск, , 21:42 — REGNUM В связи с постепенным снятием регионами ограничений и ростом спроса на поездки возобновляется курсирование ряда поездов из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД (Горьковской железной дороги).

Так, с 15 июля по 15 сентября возобновится движение поезда по маршруту Ижевск — Адлер — Ижевск по нечетным числам. По четным числам состав будет следовать в обратном направлении с 18 июля по 18 сентября.

С 18 июля по 16 сентября будет осуществлять перевозки поезд по маршруту Ижевск — Анапа — Ижевск по четным числам, по нечетным в обратном направлении — с 21 июля по 19 сентября.

Перевозчик напоминает, что во всех поездах дальнего следования предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. В вагонах не менее четырёх раз в сутки будут проводиться влажная уборка с использованием дезинфекторов, ультрафиолетовые лампы под крышей вагона обеспечат обеззараживание воздуха, постельные принадлежности проходят полную дезинфекцию. Температура тела пассажиров будет замеряться инфракрасными термометрами два раза в сутки, средства индивидуальной защиты можно приобрести у проводника.

Как сообщало ИА REGNUM, запретить продажу любого алкоголя в вагонах-ресторанах поездов предложил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху. В письме он объяснил, что запрет на продажу алкоголя в поездах существует и сегодня. Однако пассажиры пользуются возможностью покупки спиртного в вагонах-ресторанах, после чего устраивают пьяные дебоши и мешают попутчикам.