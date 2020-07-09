Ижевск, , 21:25 — REGNUM Администрация Ижевска отменила конкурс на право заключения концессионного соглашения по объектам наружного освещения. Соответствующий документ опубликован на портале мэрии города.

В постановлении указано, что конкурс отменен в связи со введением ст. 35.1 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, о рассмотрении перспективы передачи освещения в концессию зампред правительства республики Александр Свинин говорил ещё летом 2018 года на форум «Иннопром» в Екатеринбурге. По мнению Свинина, концессионные соглашения — это один из наиболее привлекательных способов повышения энергоэффективности. В конце июля того же года проект модернизации уличного освещения представил руководитель направления МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Руслан Рахимов. На инвестсовете было принято решение отправить проект на доработку, создать рабочую группу для рассмотрения технико-экономической модели и механизмов реализации проекта.

В декабре 2019 года администрация Ижевска объявила открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по объектам наружного освещения города. Концессионное соглашение планировалось заключить на 15 лет, минимальная плата муниципалитета составит 2,603 млрд рублей.

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