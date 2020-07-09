Ярославль, 9 июля 2020, 21:10 — REGNUM Ярославская область вошла в десятку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленном Агентством стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями.
Комментируя результаты рейтинга, представленные на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента России Владимира Путина, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что регион существенно улучшил свой результат по сравнению с 2019 годом (18-е место):
Рейтинг был создан на основе опросов предпринимательского сообщества. Он оценивает действия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В частности, оценивается скорость и легкость административных процедур органов исполнительной власти, например, получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, а также наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.
Успехи Ярославской области отметили и авторы рейтинга.
Эксперты отметили, что заслугой правительства Ярославской области по итогам работы в 2019 году является заметное снижение административной нагрузки на бизнес — уменьшилось количество запрашиваемых дополнительных документов, сократилось время регистрации юридических лиц и постановки земельных участков на кадастровый учет, повысилась эффективность регистрации прав собственности и подключения к электросетям. Высокую оценку получило законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, а также институт оценки регулирующего воздействия.
В топ-10 рейтинга вошли также Москва, Республика Татарстан, Тульская область, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Белгородская область, Калужская область и Республика Башкортостан.