Екатеринбург, , 20:23 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) появились новые рейсы в Самару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаучреждения.

С 17 июля 2020 года авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять полёты по данному направлению три раза в неделю (понедельник, среда и пятница).

Кроме того, можно попасть в Самару на самолётах перевозчика Utair (вторник, четверг и суббота). Таким образом, почти в каждый день недели, за исключением воскресенья, жители Екатеринбурга могут полететь в Самару.

«Самара — живописный город на Волге с самой протяженной в России набережной длиной свыше 5 километров», — напоминают в «Кольцово».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский самолёт из Екатеринбурга экстренно сел в Симферополе. Никто не пострадал.

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