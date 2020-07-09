Новосибирск, , 19:24 — REGNUM В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в июне 2020 года составила 4766,3 рубля. По сравнению с маем она увеличилась на 4,9%, а с начала года — на 14,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,9%, на долю плодов и овощей приходится 21%, молочных продуктов — 19,7%, мяса и мясопродуктов — 16,1%, жиров — 4,8%, рыбы — 4,5%, чая, соли и специй — 3,4%, яиц — 1,8%, сахара и кондитерских изделий — 1,8%», — уточняет региональный орган статистики.

Среди сибирских регионов самая высокая стоимость набора по итогам июня сложилась в Красноярском крае (5014,38 рубля), самая низкая — в Омской области (3986,32 рубля).