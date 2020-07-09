Москва, , 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал в среднем на шесть копеек — до 47,94 рубля.

По состоянию на 6 июля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 42,78 рубля (+8 копейки за неделю), марки АИ-95 — 46,38 рубля (+12 копеек), марки АИ-98 — 52,37 рубля (+10 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 55 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Севастополе — на 1,9%. В Москве цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.