Москва, , 19:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 24 июля принять законы о налоговых изменениях в IT-сфере и о повышении НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, сообщает 9 июля официальный сайт Кремля.

В частности, в законодательство должно обеспечить верхний предел страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также «нулевую» ставку по налогу на прибыль.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0%», — указано в тексте поручения президента.

Кроме того, законом должны быть предусмотрены компенсации недополученных доходов для субъектов федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что IT-сфере фактически даётся карт-бланш.

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