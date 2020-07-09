Москва, , 18:49 — REGNUM Минимальный возраст для получения статуса самозанятого в России будет снижен с 18 до 16 лет. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин по итогам обращения к гражданам 23 июля

«Предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Кроме этого, глава государства распорядился обеспечить предоставление гражданам от 16 до 18 лет, получившим статус самозанятого, дополнительного «налогового капитала» в размере одного МРОТ на уплату налога на профессиональный доход в соответствующем налоговом периоде.

Об исполнении поручения правительство должно будет отчитаться до 1 октября 2020 года.