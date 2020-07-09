Москва, , 18:35 — REGNUM Уровень занятости в России к концу 2021 года должен быть восстановлен до показателя 2019 года. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин по итогам обращения к гражданам 23 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года», — говорится в поручении.

Промежуточный доклад о проделанной работе правительство должно представить уже к 1 сентября текущего года, а далее отчёт должен будет предоставляться ежеквартально.

Кроме этого, президент распорядился продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с эпидемией коронавируса.

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