Москва, , 18:27 — REGNUM Правительство готово менять принципы взаимодействия с компаниями IT-отрасли на основе совместности, заявил 9 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с участниками IT-индустрии.

По его словам, сейчас этой отрасли дан карт-бланш.

«Мы готовы менять правила и подходы на сегодняшний день только совместно. Еще раз повторю: мы партнёры, вы можете на нас опираться. Фактически сегодня отрасли дан, если хотите, карт-бланш», — сказал глава российского правительства.

Кроме того, Мишустин призвал компании, работающие в этой отрасли, использовать новые льготы для развития уже созданного и создания новых предприятий, способных «успешно конкурировать на глобальном рынке».

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