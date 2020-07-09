Тюмень, 9 июля 2020, 18:10 — REGNUM В Тюменской области жителям некоторых многоквартирных тобольских домов управляющие компании выставили счёт за уборку снега в мае и июне. Об этом тоболяки сообщили в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
Как пояснили Ura.ru в одной из управляющих компаний Тобольска, никакой ошибки в данной строке коммунальных услуг нет. Кто-то платит за уборку снега только зимой, и крупные суммы, а некоторые жильцы на общедомовых собраниях решают раскидать оплату на весь год.