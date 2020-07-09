Тюмень, , 18:10 — REGNUM В Тюменской области жителям некоторых многоквартирных тобольских домов управляющие компании выставили счёт за уборку снега в мае и июне. Об этом тоболяки сообщили в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/typical_tobolsk

"Объясните мне пожалуйста, за июнь пришла квитанция, а там графа есть «Механизированная уборка снега» и начислено 68,40 рублей. Где у нас снег в Тобольске в июне месяце? Я понимаю, что это копейки, но хотя бы писали в квитанции не про снег», — сообщает на условиях анонимности один из участников группы.

Как пояснили Ura.ru в одной из управляющих компаний Тобольска, никакой ошибки в данной строке коммунальных услуг нет. Кто-то платит за уборку снега только зимой, и крупные суммы, а некоторые жильцы на общедомовых собраниях решают раскидать оплату на весь год.

«Значит, с собственниками был заключён договор об оплате именно в таком формате», — пояснили изданию в управляющей компании.