Подгорица, , 18:00 — REGNUM Черногорская система электропередачи заработала 5,8 млн евро в первые шесть месяцев 2020 года при использовании подводного силового кабеля между Черногорией и Италией, сообщила энергетическая компания.

Коммерческое использование кабеля началось 28 декабря 2019 года.

«Общие доходы от распределения трансграничных мощностей на границе с Италией соответствуют планам, запланированным на первую половину года», — сказали компании.

Представители CGES заявили, что помимо прямых доходов на границе с Италией ввод подводного кабеля также повлиял на возросший интерес к распределению трансграничных мощностей в других странах.