Москва, , 17:37 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе-июне 2020 года снизился на 5%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

При этом в июне, по оценке регулятора, реальный курс рубля вырос на 2,9%, в том числепо отношению к доллару — на 5,2%, по отношению к евро — на 1,7%.

Номинальный курс рубля в минувшем месяце вырос к доллару на 4,9%, к евро — на 1,4%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.