Москва, , 17:14 — REGNUM Международный платёжный сервис PayPal с 31 июля прекратит предоставление услуг по переводу денежных средств внутри России, сообщила пресс-служба компании.

Как уточняется, со следующего месяца российским пользователям будут доступны только международные платежи.

«Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal», — говорится в сообщении.

Данное решение компания приняла в связи со вступлением в силу в России изменений в законе «О национальной платёжной системе», согласно которым операторам оборота электронных денежных средств запрещается передавать за рубеж сведения о переводах внутри России и предоставлять доступ к таким данным с территории других стран. На международные переводы это положение закона не распространяется.