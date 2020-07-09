Москва, , 17:12 — REGNUM За последние девять лет объем инвестиций в Москве увеличился в несколько раз. Об этом 9 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» (АСИ).

«Можно сказать, что, несмотря на значительную турбулентность, которую мы наблюдали в последние годы, в Москве за последние девять лет объем ежегодных инвестиций в основной капитал увеличился в сопоставимых цифрах в 2,3 раза. И приблизился к 3 трлн рублей в год. Это огромная сумма и очень высокая динамика», — отметил Собянин.

По его словам, этого удалось достигнуть благодаря целому комплексу мер по развитию города в целом.

«Это и сам облик города, комфортная среда, развитие этой среды. Это крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство метрополитена, МЦК, МЦД, пригородного сообщения, крупных дорожных проектов», — сообщил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла первое место в ежегодном национальном рейтинге АСИ.