Москва, , 17:04 — REGNUM Дальнейшее развитие в России дистанционной занятости может привести к снижению заработных плат, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что в Трудовом кодексе РФ нужно отрегулировать вопросы, связанные с удалённой занятостью.

«Если технология дойдёт до такой степени, что в производстве каких-нибудь услуг (например, образовательных) будет неважно, привлекаете вы лектора, живущего в том же городе, где находится университет, или же вы связываетесь с ним удалённо, то рынок труда будет более конкурентным, а значит, это приведёт к снижению оплаты труда, — сказал Комолов. — Это касается консультативных услуг, преподавательских услуг и многих других. Вырастет конкуренция между продавцами рабочей силы. В конечном счёте это приведёт к снижению зарплат. Поэтому очень важно наладить механизмы коммуникаций между самими наёмными работниками и коллективно диктовать инвестору свои условия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что удалённый режим занятости может обернуться тем, что граждан РФ будут заставлять работать ещё больше, чем прежде, но за те же самые деньги.

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