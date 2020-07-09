Москва, 9 июля 2020, 17:04 — REGNUM Дальнейшее развитие в России дистанционной занятости может привести к снижению заработных плат, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что в Трудовом кодексе РФ нужно отрегулировать вопросы, связанные с удалённой занятостью.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что удалённый режим занятости может обернуться тем, что граждан РФ будут заставлять работать ещё больше, чем прежде, но за те же самые деньги.
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