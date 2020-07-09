Красногорск, , 16:56 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 9 июля прокомментировал улучшение позиции региона среди субъектов РФ в новом рейтинге «Агентства стратегических инициатив» (АСИ).

Подмосковье поднялось на две строчки и вышло на пятое место.

Воробьёв напомнил, что когда-то регион находился на 22-м месте.

«Но каждый раз сложнее улучшать результат. Экономика, инвестиционный климат — все это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от ковида, экономика получила удар под дых», — сказал он.