Душанбе, , 16:46 — REGNUM Таджикистанскому государственному авиаперевозчику «Таджик Эйр» спишут 1,8 млн долларов, это предусмотрено постановлением правительства страны от 25 июня 2020 года, сообщает сегодня, 9 июля, «Азия — Плюс».

Финансовая поддержка государственного авиаперевозчика будет выражаться во взаиморасчёте с её кредиторами. Их государство освободит от уплаты налогов на суммы, сопоставимые с теми, что кредиторы спишут авиакомпании.

В частности, аннулируется долг «Таджик Эйр» перед Микролизинговой организацией «Стандарт — Ичора» и перед страховой компанией «Сугуртаи асри 21».

Правительственная помощь оказывается в рамках спецпрограммы господдержки национального авиаперевозчика на 2018−2023 годы.

Напомним, что с начала 2019 года «Таджик Эйр» из-за сложной финансовой ситуации приостановила полёты по всем направлениям. Сейчас осуществляются только чартерные рейсы.