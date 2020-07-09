Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Ленинградская область сохранила позиции в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составляемого Агентством стратегических инициатив (АСИ). Регион занял 12-е место среди остальных субъектов страны, уступив четыре позиции к показателям предыдущего года.

Об этом 9 июля заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По его словам, по итогам 2019 года регион занял 13-е место, таким образом Ленинградская область сохранила позиции в двадцатке регионов с наиболее привлекательным инвестиционным климатом.

«Конкуренция в вопросе привлечения инвесторов среди регионов растет, и ожидаемо происходит их ротация в рейтинге. Мы ожидаем более подробные результаты, подборку лучших региональных практик, чтобы проанализировать свою работу и продолжить взаимодействие с АСИ и коллегами из других субъектов. Одно из наших приоритетных направлений, над которым мы работаем для улучшения деловой среды — цифровизация выдачи градпланов и разрешений на строительство», — сказал Ялов.

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