Москва, 9 июля 2020, 16:40 — REGNUM В России эта степень эксплуатации наёмного труда намного выше, чем в западном мире, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который вновь пообещал скорый переход на четырёхдневную рабочую неделю.
При этом, как пояснил Комолов, в России эта степень эксплуатации труда намного выше, чем в западном мире — из 100% созданной трудом наемного работника стоимости в виде зарплаты он получает только 50%, в то время как во Франции эта величина равна 65%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что идея четырёхдневной рабочей недели, о которой рассуждает бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, скорее всего, подразумевает не сокращение рабочей недели, а её уплотнение.
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