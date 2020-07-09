Москва, , 16:40 — REGNUM В России эта степень эксплуатации наёмного труда намного выше, чем в западном мире, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который вновь пообещал скорый переход на четырёхдневную рабочую неделю.

«Новые технологии позволяют затрачивать на производство товаров меньше труда, и стоимость товаров снижается. А значит, должна снижаться и продолжительно рабочего дня, которая необходима для производства такого же количества товаров. Но восьмичасовой рабочий день установлен 100 лет назад, и, несмотря на весь прогресс, мы продолжаем работать по 8 часов. Проблема в том, что сокращать рабочий день или неделю невыгодно собственнику капитала, — сказал Комолов. — Раньше мы работали четыре часа на себя и четыре часа на собственника, а с развитием технологий мы работаем три часа на себя и пять часов на собственника, который не сокращает рабочий день вслед за ростом технологий. Вся большая часть созданной работником стоимости изымается собственником капитала».

При этом, как пояснил Комолов, в России эта степень эксплуатации труда намного выше, чем в западном мире — из 100% созданной трудом наемного работника стоимости в виде зарплаты он получает только 50%, в то время как во Франции эта величина равна 65%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что идея четырёхдневной рабочей недели, о которой рассуждает бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, скорее всего, подразумевает не сокращение рабочей недели, а её уплотнение.

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