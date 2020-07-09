Курган, 9 июля 2020, 16:39 — REGNUM В Курганской области газовые баллоны продолжают оставаться в дефиците. Об этом сообщает «Область 45».
В регионе наблюдается низкая газификация. И при этом периодически возникает дефицит газовых баллонов, которые выручают жителей негазифицированных территорий.
Кроме того, курганский филиал газовой компании находится в тяжёлом финансовом положении. Из-за резкого повышения цен на газ пропан на бирже предприятие находится в предбанкротном положении.
Проблема с хроническим дефицитом баллонов известна в правительстве региона. Как выход, предлагаются дотации предприятия из областного бюджета.