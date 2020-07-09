Курган, , 16:39 — REGNUM В Курганской области газовые баллоны продолжают оставаться в дефиците. Об этом сообщает «Область 45».

В регионе наблюдается низкая газификация. И при этом периодически возникает дефицит газовых баллонов, которые выручают жителей негазифицированных территорий.

«В Курганской области новые баллоны не закупаются. За полтора года мы приобрели 8 тысяч 454 штуки, хотя потребность в баллонах мы оцениваем в 40 тысяч», — сообщил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин.

Кроме того, курганский филиал газовой компании находится в тяжёлом финансовом положении. Из-за резкого повышения цен на газ пропан на бирже предприятие находится в предбанкротном положении.

Проблема с хроническим дефицитом баллонов известна в правительстве региона. Как выход, предлагаются дотации предприятия из областного бюджета.

«Если мы всё-таки эти средства найдём в бюджете, то просьба потратить их на баллоны», — обратился к поставщику председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.