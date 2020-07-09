Москва, , 16:38 — REGNUM Ульяновский губернатор Сергей Морозов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) попросил президента России Владимира Путина поддержать возможность использования искусственного интеллекта. Речь идёт об анализе «больших данных при оценке уровня качества жизни в муниципальных образованиях», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Ульяновской области, который является членом наблюдательного совета АСИ, дал «высокую оценку деятельности» агентства, отметив, что оно помогает регионам «справиться со многими проблемами». В настоящее время совместно с АСИ «в пилотном режиме» разрабатывается рейтинг качества жизни, который ведётся в Ульяновской области с 2017 года, а в 2020 году введена система грантов.

«Вместе с тем, Владимир Владимирович, у нас есть небольшая проблема с учётом того, чем мы занимаемся. В настоящее время оценка занимает достаточно много времени и основной показатель — статистическая информация. Что предлагается? На основе проделанной работы мы предлагаем использовать возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных при оценке уровня качества жизни именно в муниципальных образованиях.

И мне представляется важным нам всем (и губернаторам, и мэрам, и главам муниципальных образований) понимать, с какими проблемами люди сталкиваются: на одной территории это могут быть, например, проблемы с преступностью и безопасностью проживания, в другой — наличие промышленных предприятий, которые значительно влияют на качество экологии, а в третьих — проблемы с доступностью дошкольного образования. В связи есть огромная просьба поддержать реализацию данной задачи, потому что это позволит разработать программное обеспечение расчётов показателей качества жизни, в дальнейшем используя для аналогичных задач», — попросил Сергей Морозов.

«Хорошо, я услышал, спасибо большое», — сказал Владимир Путин.

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