Казань, , 16:38 — REGNUM Татария удержала свою позицию в рейтинге инвестиционного климата на уровне 2019 года, сообщила президенту РФ Владимиру Путину руководитель АСИ (Агентства стратегических инициатив) Светлана Чупшева.

В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).

В топ-10 вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Белгородская область, Калужская область, Башкирия и Ярославская область. Пять новых регионов оказались во втором десятке. Нижегородская область по инвестиционному рейтингу поднялась с 57-го места на 18-е.

Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями ежегодно составляется национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России.

Рейтинг позволяет оценивать усилия регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, который рассчитывается путем опросов предпринимательского сообщества. По словам Чупшевой, 31 субъект федерации демонстрирует устойчивый рост второй год подряд.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин выделил Поволжье в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. И обратил внимание на соперничество Татарии и Башкирии, которые вошли в десятку лидеров.

Читайте также: Путин выделил соперничество двух регионов Поволжья в рейтинге инвестклимата