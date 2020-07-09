Москва, 9 июля 2020, 16:18 — REGNUM Идея о четырёхдневной рабочей неделе, о которой рассуждает бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, скорее всего, подразумевает не сокращение рабочей недели, а её уплотнение, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Медведева о том, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами».
Как подчеркнул Комолов, едва ли десятичасовой рабочий день является хоть сколько-нибудь более эффективным в современных сферах деятельности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что в РФ назрели изменения, касающиеся регулирования трудовых отношений.
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