Москва, , 16:18 — REGNUM Идея о четырёхдневной рабочей неделе, о которой рассуждает бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, скорее всего, подразумевает не сокращение рабочей недели, а её уплотнение, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Медведева о том, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами».

«Стоит вспомнить, что в конце прошлого года Медведев уже озвучивал эту идею, — призвал не забывать Комолов. — И тогда это связывали с возможными политическими амбициями и попытками побороться за пост президента. Но мне кажется, люди тогда немного неправильно восприняли его слова. Я помню, что тогда я посмотрел несколько его выступлений, в которых он сказал, что переход на 4-дневную рабочую неделю должен подразумевать не сохранение уровня заработной платы, а сохранение системы оплаты труда. То есть фактически предполагается, что пятидневка останется той же: хочешь работать четыре дня? Работай, но за меньшие деньги. Или же четыре дня по десять часов. Это, конечно, будет называться не сокращением рабочей недели, а её уплотнением. И ничего прогрессивного в этом нет».

Как подчеркнул Комолов, едва ли десятичасовой рабочий день является хоть сколько-нибудь более эффективным в современных сферах деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что в РФ назрели изменения, касающиеся регулирования трудовых отношений.

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