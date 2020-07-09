Курган, 9 июля 2020, 16:11 — REGNUM Аэропорт Кургана по суду обязали вырубить привлекающие птиц кустарники и скосить растительность. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Как показала прокурорская проверка, орнитологической безопасности полётов в районе аэродрома Кургана оставляет желать лучшего. Руководство аэропорта обязали вырубить кустарники и скосить траву.
Напомним, ранее для орнитологической безопасности в аэропорту Кургана уже спиливались деревья. Однако это стало поводом для привлечения директора АО «Аэропорт Курган» Дмитрия Коваленко и главного энергетика авиавокзала Андрея Тябутова к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев. На должностные лица был наложен штраф в размере 1,15 млн рублей. В феврале 2020 года в ходе обжалования штрафа суд оправдал Коваленко и Тябутова.