Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 9 июля, на торгах в Европе баррель нефти марки Brent стоит $43,41 (+0,12%). Трое суток цена торгуется в боковом тренде между уровнями $42,45 — 43,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Это связано с опасениями по поводу новых ограничений из-за коронавируса в США. Они начинают перевешивать восстановления спроса на нефтепродукты.

8 июля в Штатах зафиксировано 60 тыс. 021 случай заражения. Днем ранее этот показатель составлял 55 тыс. 122. Такой темп распространения эпидемии является рекордным в мире.

Наиболее пострадавшие штаты — Флорида, Калифорния и Техас. Общее количество случаев заражения коронавирусом перевалило за 3 миллиона.

Рынок также находится в ожидания заседания 15 июля группы экспертов по мониторингу рынка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников. Производители могут решить сократить или увеличить поставки нефти в августе.

Общий настрой на нефтяном рынке позитивный. Покупателям нужно срочно закрепиться выше $44,50 за баррель Brent.

В этом случае давление со стороны продавцов значительно ослабнет и нефть увереннее продолжит рост», — считает эксперт.

Читайте также: Рынок нефти сохраняет равновесие