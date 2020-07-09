Москва, , 15:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что планирует в ближайшее время обсудить с правительство выполнение национальных проектов.

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», — сказал Путин на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ направило Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.

Документ был доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Одновременно план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.

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