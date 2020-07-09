Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 9 июля, рубль выглядит очень и очень спокойным. В последние дни, связанные с высоким уровнем волатильности, этого не хватало, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США днем торгуется по 70,63 руб. и чуть снижается. В паре доллар/рубль идет консолидация в диапазоне 70−72 руб., что смотрится вполне адекватно конъюнктуре. Евро стоит 80,12 руб. и способен оставаться в пределах 80−82 руб.

Сегодня вообще все тихо: нефть Brent торгуется вяло около $43,40 — цена на сырье вполне достойная, если вспомнить события апреля и мая.

Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ отразил высокий спрос на новые бонды — инвесторам интересны нешаблонные предложения.

Сейчас время консолидации, такие периоды рынкам капитала тоже нужны. Это будет актуально вплоть до появления на площадке новых торговых идей», — считает эксперт.

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