Москва, , 15:55 — REGNUM В РФ назрели изменения, касающиеся регулирования трудовых отношений, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами» и поэтому следует «создать правильное трудовое законодательство».

«Очевидно, что изменения нужны. Но не с точки зрения расширения полномочий ведомств. То, что мы сейчас наблюдаем, это продукт политики подмены ведомствами прав работников. То есть, что произошло в 2001 году? В 2001 году был ликвидирован прежний трудовой кодекс. Вместе с ним практически ликвидировали право на забастовку, право на создание эффективного профессионального союза, право на защиту от увольнений и так далее, — посетовал Шеин. — И людям сказали, что вместо всего это есть Роструд, куда можно писать жалобы. Очевидно, что это не сработало. С 2000 года количество людей, которые работают неофициально, возросло до совершенно катастрофических уровней. По оценкам РАНХиГС, примерно 33 млн человек получают заработную плату либо в «чёрную», либо в «серую». В этих условиях понятно, что говорить о защите прав работников совершенно не приходится».

Как пояснил Шеин, работодатель может сделать вид, что первый раз видит сотрудника, что до этого с ним не встречался или что зарплата этого человека составляла всего 10 тысяч рублей, а не то, что было на самом деле.

«Всё это продукт подмены прав работников государственным контролем. Но госконтроль не может быть эффективным, когда речь идёт о миллионах людей», — подчеркнул Шеин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин рассказал, что переход к режиму дистанционной занятости в России привёл к тому, что заработные платы снизились и эксплуатация работников стала больше.

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