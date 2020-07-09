Москва, 9 июля 2020, 15:55 — REGNUM В РФ назрели изменения, касающиеся регулирования трудовых отношений, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что переход к четырёхдневной рабочей неделе «не за горами» и поэтому следует «создать правильное трудовое законодательство».
Как пояснил Шеин, работодатель может сделать вид, что первый раз видит сотрудника, что до этого с ним не встречался или что зарплата этого человека составляла всего 10 тысяч рублей, а не то, что было на самом деле.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин рассказал, что переход к режиму дистанционной занятости в России привёл к тому, что заработные платы снизились и эксплуатация работников стала больше.
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