Москва, , 15:51 — REGNUM Москва может восстановить городскую экономику во всех отраслях. Об этом заявил 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Собянин заявил, что на сегодняшний день торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса вышли на уровень прошлого года. На фоне отмены ограничений динамика восстановления стала довольно высокой.

«Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях», — сказал мэр.

Также Собянин рассказал о задачах на ближайшее время. По его словам, прежде всего необходимо восстановить основные инвестиционные проекты, связанные с инфраструктурой. Это нужно для того, чтобы поддерживать вложения частных компаний, частных инвестиций.

Мэр считает, что потенциал, накопленный за предыдущие годы, станет основой движения вперед в нынешней ситуации.