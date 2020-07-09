Москва, , 15:43 — REGNUM С января по май 2020 года с продажи легковых машин китайских марок российские дилеры выручили 16,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Первое место по объему выручки с продаж среди «китайцев» заняла модель Haval F7. За отчетный период автодилеры продали 2917 таких машин, получив с них 4,5 млрд рублей.

Второе место по выручке с продаж заняла модель Geely Atlas. Её с января по май этого года приобрели 2230 российских автолюбителей на сумму в 3,2 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Haval H6 (2522 ед.; 2 млрд рублей).

На четвертом и пятом местах в рейтинге самых доходных китайских автомобилей разместились соответственно Chery Tiggo (2177 ед.; 1,5 млрд рублей) и Changan CS35 (1137 ед.; 1,2 млрд рублей).

Напомним, по итогам января-мая прошлого года оборот с продаж новых китайских машин в России составил 11,7 млрд рублей.

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