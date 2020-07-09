Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассказать о регионах, которые демонстрируют хорошую динамику бизнес-климата.

«Просил бы рассказать, какие регионы, по вашему мнению, продемонстрировали высокие результаты, хорошую динамику, — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. — И отдельно просил бы обозначить, какие системные барьеры сдерживают до сих пор работу предпринимателей».

Глава государства отметил, что принятое девять лет назад решение о создании АСИ было правильным, поскольку эта структура всегда на первое место ставит запросы людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на заседании отметил, что число партнеров агентства национальных инициатив постоянно растет — на разных уровнях власти работает все больше профессионалов, которые участвовали в деятельности агентства.

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